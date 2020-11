Kronika rím.-kat. ľudovej školy v Cíferi (5): Školský rok 1944/1945

V tomto školskom roku sa zo záznamov v Kronike rím.-kat. ľudovej školy v Cíferi dozvedáme o tom, ako vojna zasiahla do organizácie školského roka a tiež o oslobodení obce Červenou armádou.

Nasledujúci text je doslovným prepisom záznamov zo školskej kroniky a strany kroniky nie sú číslované.

Školský rok 1944-45.

Školský rok 1944-45. sa začal 5. sept. Sláv. služby Božie s Veni sanctom boly ráno o 8 hod. po ktorých sa začalo na našej škole riadne vyučovanie za prítomnosti všetkých členov učiť. sboru mimo kolegu Jána Učňa, ktorý bol práve narukovaný.

V mesiaci októbri, na výzvu skôldozorných úradov z nariadenia M.Š.A.N.O. všetci prítomní členovia učit. sboru napísali vlastnoručne osvedčenie o vernosti Slovenskej republike a podpísané odposlali Škôldozor. úradu v Trnave.

Cez letné prázdniny bola naša škola riadne vyčistená, maľovka opravená a dlážky naolejované.

V tomto škol. roku bola zriadená pobočka k II. triede.

Miesto neprítomného p. učiteľa Jána Učňa, nastúpila ako suplujúca učit. Elena Jablonská-Janiaková.

Z bezpečnostných dôvodov k výnimočnej činnej vojenskej službe musel nastúpiť Štefan Benkovský učiteľ dňa 26. sept. 1944.

Počas neprítomnosti kolegu Štefana Benkovského v zastupovaní bola poverená výpomocná učit. Mária Košteková. Dňa 17. X. 1944 sa vrátil zpät Štef. Benkovský učit.

Dňa 8. nov. 1944. nastúpil znovu do služby učiteľ Ján Učeň, ktorý bol prepustený zo zajateckého tábora v Nitre. Škôldozorný úrad mu udelil dovolenú na 14 dní a to od 7. nov. do 21. nov. 1944. Začal na škole učiť 22. nov. Hneď na to 23. nov. 1944. v našej škole zabralo vojsko nemec. bran. moci 2 učebne, v dôsledku toho muselo byť zavedené striedavé vyučovanie na našej škole.

V tomto roku znovu nastúpil do výnimoč. vojenskej činnej služby 15. nov. 1944. učiteľ Št. Benkovský a vrátil sa len po ukončení vojny v mesiaci júli. Počas vojenských operácií okolo Bratislavy bol ranený do nohy, ktoré zranenie nebolo veľmi nebezpečné a chvala Bohu zdravý sa vrátil domov.

Vianočné prázdniny na školách sa začaly dňa 22. XII. 1944. a trvaly do 6. januára 1945. Riadne vyučovať sa začalo 7. januára. Dňa 12. januára 1945. vojsko nemeckej brannej moci zaujalo celú školu následkom čoho bolo zastavené vyučov. na našej škole.

Na základe mobilizačnej vyhlášky zo dňa 18. januára 1945 musel narukovať učit. Vít Rakús a Ján Učeň, ktorí sa vrátili zpät 5. sept. 1945.

Žiactvu v tomto škol. roku boly vydané Školské zprávy za prvý polrok, dňa 31. januára 1945.

V mesiaci februári ochorela učit. Otília Slováková. Po dlhšom liečení musela byť operovaná na žlčové kamene v Piešťanoch dňa 12. marca 1945.

Cez Veľkú noc, dňa 1. apríla 1945. vtiahlo do našej obce vojsko ČA., ktoré školu obsadilo, takže vyučovať sa zase na našej škole nemohlo. Oslobodzujúca ČA. ostala tu na dlhšie, teda v šk. roku 1944-45. sa už vôbec u nás nevyučovalo.

Ešte po prvej operácií nezotavená učit. Otilia Slováková musela byť operovaná 23. júna 1945. na slepé črevo v piešťanskej nemocnici.

V tomto škol. roku na koniec roku škol. boly vydané Škol. zprávy žiactvu s klasifikaciou akú v polroku malo.

Škol. rok 1944-45. sa zakončil 28. júna.