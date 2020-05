Vďaka podpore od Nadácie ZSE mohli deti z Orešia opäť pomáhať

V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska sme v roku 2019 zrealizovali na našej škole dve výstavy, ktoré deti v školskom klube detí inšpirovali k založeniu klubového parlamentu a k projektu participácie.

Spoločnými silami deti oslovili sponzorov a z vyzbieraných finančných prostriedkov sme zrealizovali prvý ročník projektu participácie (informovali sme o ňom aj prostredníctvom portálu skolske.sk).

Radosť našich detí z nezištnej pomoci druhým je úžasná a nákazlivá. Preto sme tento rok chceli v projekte pokračovať. Požiadali sme o grant prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie ZSE.

Deti v školskom klube detí vedieme k rozvoju sociálnych zručností, ako napríklad empatia, spolupráca, komunikácia atď. A práve rozvoj sociálnych zručností bol jedným z cieľov projektu Náruč dobrých skutkov – Projekt participácie v školskom klube. Zároveň sme deti chceli opätovne motivovať k dobrovoľníctvu a aby boli viac vnímavé na problémy v spoločnosti (samozrejme, s ohľadom na ich vek).

Keď sme reagovali na výzvu Nadácie ZSE, ešte sme netušili, v akej situácii sa o niekoľko týždňov ocitne naša spoločnosť. Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila ochromenie hospodárstva a potreba pomoci sa stala v tejto kríze ešte väčšou a naliehavejšou. Po dohode s Nadáciou ZSE sme sa rozhodli zrealizovať náš projekt bezodkladne. Vyučovanie na školách sa prerušilo, a tým sa skomplikovala aj realizácia projektu. Konzultácie s deťmi preto prebiehali online (Edupage, Microsoft Teams). Potešilo nás, že aj deti vnímali závažnosť situácie a nechceli projekt odkladať.

Samotný projekt bol zložený z troch aktivít: 1. Pomoc bezdomovcom, 2. Pomoc zvieratkám a 3. Pomoc seniorom. Jedným z cieľov bola aj spolupráca s miestnou komunitou. Vzhľadom na opatrenia prijaté Vládou SR sme museli obmedziť aktívnu spoluprácu detí pri nákupe a distribúcii pomoci. Tiež sme museli obmedziť spoluprácu s miestnou komunitou, ktorú sme transformovali do pomoci ľuďom práve z miestnej komunity mesta Pezinok.

Nocľahárni v Pezinku sme pomohli ako prvej

V prvej časti projektu sme teda oslovili Nocľaháreň v Pezinku, ktorá je zriadená a prevádzkovaná mestom Pezinok. PhDr. Milada Hegyiová a Mgr. Adriana Záhradníková nám pomohli s koordinovaním. Ľuďom bez domova putovalo 15 pracích prostriedkov, aviváže (24 kusov), spoločenské hry, kvety na výsadbu a všetko k nim potrebné, aby si klienti zariadenia mohli skrášliť prostredie.

V OZ Pomoc opusteným zvieratám Pezinok

Druhú časť sme adresovali Občianskemu združeniu Pomoc opusteným zvieratám Pezinok. Nakúpili sme granuly, konzervy a iné krmivo pre psov a mačky, o ktoré sa príkladne stará pani Mariana Kmiťová. Nákup sme odovzdali v Šenkviciach, kde má OZ svoje priestory.

250 kusov rúšok sme odovzdali v ZOS v Pezinku

Zo Šenkvíc sme boli zaniesť 250 kusov jednorazových ochranných rúšok na tvár do Zariadenia opatrovateľskej služby v Pezinku. Rúška na tvár sú v dnešnej dobe priam nevyhnutnosťou. Žiaľ, aj v tomto zariadení ich mali nedostatok, preto sme sa aspoň takto snažili pomôcť. Seniori by radšej uvítali akvárium s rybičkami, ktoré by im urobilo veľkú radosť, no zdravie a bezpečnosť sú na prvom mieste. Veríme, že aj týmto spôsobom sme pomohli chrániť zamestnancov a klientov ZOS v Pezinku. Ďakujeme za spoluprácu pani viceprimátorke Mgr. Márii Wagingerovej a vedúcej ZOS Mgr. Adriane Strečanskej za výbornú komunikáciu a ústretovosť.

Naša pomoc prišla v pravý čas, no predsa tomu chýbal práve kontakt s deťmi. Veríme, že keď sa skončia opatrenia proti pandémii ochorenia COVID-19, prídeme do nocľahárne s napečenými koláčikmi pre klientov a rovnako potešíme aj seniorov zo ZOS a zvieratká v útulku. Veď osobný kontakt je rovnako dôležitý ako materiálna pomoc. Potrebujú ho nielen zvieratká, o ktoré sa nemá kto starať, ale aj ľudia. Prostredníctvom osobného kontaktu, úsmevu, milého slova dávame pocítiť, že nie sú na okraji záujmu, nie sú odložení alebo zabudnutí, a tak im môžeme prinavrátiť dôstojnosť, radosť zo života a nádej, ktorú potrebuje každý z nás.

Prínosom projektu bolo v prvom rade upevnenie povedomia o dobrovoľníctve. Deti pochopili potrebu a význam dobrovoľníctva a mali zodpovednosť, keď participovali pri prerozdelení pomoci. Mnohé deti to motivovalo k dobrovoľníctvu. Písali nám rodičia detí, ktoré síce nemohli spolu s nami nakúpiť a odniesť pomoc, ale aspoň pomohli vyčistiť prírodu od odpadkov v svojom okolí. Ak každý z nás prispeje svojou trochou, bude si viac všímať svoje okolie a ľudí okolo seba, svet sa stane lepším miestom pre život nás i budúcich generácií.

Chceme sa veľmi pekne poďakovať Nadácii ZSE, ktorá podporila náš projekt sumou 570 €. Naše poďakovanie ďalej patrí Ing. Klaudii Bugriovej za aktívnu spoluprácu pri projekte a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri jeho realizácii. Ďakujeme!

Mgr. Kristína Habová, Dušan Caja a deti zo ŠKD